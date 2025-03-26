روسيا تدين 23 أوكرانيا معتقلا بتهم الإرهاب في محاكمة وصفتها كييف بأنها صورية

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أدانت روسيا، 23 أوكرانيا أسيراً بتهم الإرهاب، في محاكمة وصفتها كييف بأنها "صورية".

ومن بين المتهمين 14 مقاتلا حاليا أو سابقا من لواء آزوف النخبوي، الذي صنفته روسيا "جماعة إرهاربية" و9 نساء ورجل واحد عملوا طهاة أو أفراد دعم، حسب تقارير إعلامية روسية ونشطاء حقوقيين .

ولم يحضر 12 متهما جلسات المحكمة، وكان 11 منهم قد عادوا إلى أوكرانيا في عمليتي تبادل للأسرى وأدينوا غيابيا.

وتوفي متهم آخر أثناء احتجازه العام الماضي.

ووجهت إليهم جميعا تهما بالتخطيط لانقلاب عنيف وتنظيم أنشطة لمنظمة إرهابية، وواجه بعضهم تهما إضافيا بالتدريب على تنفيذ أنشطة إرهابية.

وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 إلى 23 عاما.