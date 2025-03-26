جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه جنوب الأراضي المحتلة.

وقال في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، قبل قليل: «قبل قليل تم إطلاق صاروخ اعتراضي على صاروخ دخل جنوب البلاد من شمال قطاع غزة، ويتم دراسة نتائج الاعتراض».

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بـ «سماع دوي انفجارات في مدينة بئر السبع، ناتجة عن عملية اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة».

وأعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن القوة الصاروخية في السرايا قصفت قاعدة حتسريم الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت سرايا القدس إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.