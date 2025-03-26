صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و183 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي إلى 50 ألفا و183 شهيدا و113 ألفا و828 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من الشهر الجاري بلغت 830 شهيدا و1787 إصابة".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا و124 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأنهت إسرائيل، وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الجاري، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.