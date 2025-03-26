روسيا ترحب بتطور الحوار البناء مع الولايات المتحدة

رحبت روسيا، اليوم الأربعاء، بـ"تطور الحوار البناء والعملي والفعال مع الولايات المتحدة"، وكشفت أن الاتصالات المكثفة بين البلدين مستمرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الرئاسة "الكرملين" دميتري بيسكوف في موسكو، أجاب فيه على أسئلة تتعلق بالقضايا الراهنة.

وتطرق بيسكوف إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة لوقف الهجمات على مصافي النفط وأنابيب الطاقة في روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الاتفاق ساري المفعول لمدة 30 يوما اعتبارا من 18 مارس الجاري، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

واتهم بيسكوف الجانب الأوكراني بعدم الالتزام بالاتفاق ومحاولته مؤخرا مهاجمة منشآت بنية تحتية الروسية للطاقة.

وفيما يتعلق بمبادرة البحر الأسود التي تشمل ضمان سلامة الملاحة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، قال: "يمكن تفعيل هذه المبادرة بعد استيفاء شروط معينة"، مشيرا إلى أن "هذه الشروط مطابقة تقريبا لتلك الواردة في المبادرة التي ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاتفاق السابق، حيث استوفيت جميع الشروط باستثناء الجزء المتعلق بروسيا".

وأكد متحدث الرئاسة الروسية أن "هذه المرة يجب تحقيق العدالة، وسنواصل عملنا مع الأمريكيين بشأن هذه القضية".

وأشار إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن، قائلا: "هذه الاتصالات مستمرة بشكل مكثف، وبفضلها تم التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن قائمة منشآت الطاقة التي سيتم وقف الهجمات عليها في روسيا وأوكرانيا، ونحن سعيدون بتطور حوار بناء وعملي وفعال مع الولايات المتحدة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت روسيا توصلها لاتفاق مع واشنطن بشأن ضمان سلامة الملاحة بالبحر الأسود وتخفيف القيود على المنتجات الغذائية الروسية.

كما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، ووقف استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي شن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على بلاده الليلة الماضية، معتبرا أن موسكو لا تنوي التوصل إلى سلام حقيقي.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بـ117 طائرة بدون طيار خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف البنية التحتية المدنية في مناطق سومي وتشيركاسي وزابوريجا وخاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك.

وفي سياق متصل، دعا إلى ضرورة ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا أكبر على روسيا وفرض مزيد من العقوبات لوقف الهجمات على أوكرانيا.