برر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قراره باستبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي من معسكر الفراعنة لشهر مارس الجاري رغم تألق اللاعب واعتلائه قائمة هدافي الدوري هذا الموسم.

قال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على سيراليون بهدف في ستاد القاهرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 "استبعاد إمام عاشور قرار انضباطي، ويجب أن يعتذر اللاعب أولا".

كشف المدير الفني لمنتخب مصر "لقد سدد إمام عاشور الكرة خارج الملعب في المران ولم نعاقبه، وبعدها صرح بأنه نيجيري وليس مصريا، لقد ارتكب أخطاء لا تغتفر".

واصل حسام حسن "لقد ادعى إمام عاشور الإصابة مع المنتخب ثم لعب مع الأهلي بعدها بأيام، فمن غير المقبول أن يتمارض أي لاعب، وهذا ما فعله".

وتساءل "هل من المعقول أن يمسك اللاعب بقدمه في التدريبات بدون أي سبب، ويقول (أنا مش قادر) ثم يعود للمشاركة مع ناديه بعد يومين عقب شكواه من آلام في الركبة؟".

وشدد أيضا "لن أترك أي لاعب لناديه في فترة التوقف الدولي".