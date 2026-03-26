أوربان يأمر بوقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا عبر المجر ابتداء من يوليو المقبل

أصدر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوامره بوقف نقل الغاز الطبيعي عبر بلاده إلى أوكرانيا، ابتداء من يوليو المقبل، وفقا لمنشور نٌشر خلال الليل.

ويأتي هذا المرسوم في أعقاب إعلان أوربان نيته الضغط على أوكرانيا لاستعادة تدفق النفط عبر خط دروجبا، الذي تضرر في هجوم روسي.

وقال أوربان أمس الأربعاء على صفحته على موقع فيسبوك " طالما لا تعطينا أوكرانيا النفط، فإنها لن تحصل على الغاز من المجر".

ووفقا لخبراء، فإن منع نقل الغاز إلى أوكرانيا يثير تساؤلات قانونية خطيرة.

و تسيطر شركات خاصة على تجارة الغاز، ومن بينها شركات تتاجر في سلع الطاقة وتتولى نقلها عبر خطوط الانابيب. وفي المجر، تدير هذه الأنابيب شركة " اف جي اس زد" ، التابعة لشركة " ام او ال" للنفط والغاز.

ويحظر مرسوم أوربان الشركة من تقديم الخدمات للنقل إلى نقاط الدخول إلى أوكرانيا ابتداء من يوليو المقبل.

وقد باعت الشركة بالفعل الخدمات خلال الربع الثاني حتى يونيو المقبل. وأي تدخل في هذه العقود من شأنه أن يعرض الحكومة لمطالبات تعويض ضخمة.



