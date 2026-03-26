اليابان تبدأ ضخ النفط من المخزونات الحكومية لتحقيق استقرار في الإمدادات

بدأت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، ضخ كميات من النفط من المخزونات الحكومية، لتحقيق استقرار في الإمدادات، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الحالية ضد إيران، وذلك في إطار أكبر عملية سحب من الاحتياطي المخزّن في البلاد على الإطلاق.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، بأن من المقرر أن ينتهي ضخ النفط - الذي يعادل استهلاك الطلب المحلي في 30 يوما، أو نحو 5ر8 مليون كيلولتر - بحلول نهاية أبريل المقبل، ويأتي بعد تحرير مخزونات تعادل استهلاك 15 يوما، كانت موجودة لدى القطاع الخاص، والتي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي.

ويتصاعد القلق بشأن نقص إمدادات النفط في اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، وذلك بعد أن أغلقت طهران بصورة فعلية مضيق هرمز - الممر الملاحي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية – بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.