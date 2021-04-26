قيرغيزستان تسجل 199 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في قيرغيزستان، اليوم الاثنين، تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، أن العدد الإجمالي للمصابين في قيرغيزستان بلغ بعد تسجيل الحالات الجديدة 94 ألفاً و30 حالة، وسجلت البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة إلى 1584 وفاة، كما تعافى خلال اليوم الماضي 146 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 88 ألفا و212 شخصًا.