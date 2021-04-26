أكثر من 23% من السكان في ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا



أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين، أن 4ر23% من السكان تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا.



وبحسب البيانات، قدمت كافة مراكز التطعيم حتى الآن أكثر من 4ر25 مليون جرعة لقاح، شكلت الجرعة الأولى منها 5ر19 مليون لقاح، والثانية نحو 6 ملايين جرعة.



وارتفع بذلك نسبة السكان الذين تم تحصينهم كاملا من المرض بجرعتي لقاح بشكل طفيف إلى 2ر7%. وتلقى اللقاح أمس الأحد 266 ألفا و784 شخصا.



وبلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تسلمتها مراكز التطعيم حتى أمس الأحد 9ر29 مليون جرعة، وتم إعطاء 1ر85% منها حتى الآن.



ويمثل لقاح "كوميرانتي" الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية الحصة الأكبر بحوالي 1ر20 مليون جرعة.



وتم تسليم ما يقرب من 8ر6 مليون جرعة من لقاح "فاكسزيفريا" الذي طورته شركة "آسترازينيكا" البريطانية-السويدية، و7ر2 مليون جرعة أخرى من لقاح "كوفيد-19 فاكسين" من تطوير شركة "موديرنا" الأمريكية.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي. وكانت الأولوية في التطعيم للأشخاص الذين تجاوزوا الثمانين من العمر، وسكان دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية. كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مع زيادة خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة ومميتة.