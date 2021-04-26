تونس: تطعيم 320 ألفا و9 أشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعطت وزارة الصحة التونسية التطعيم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لـ320 ألفا و9 أشخاص حتى أمس، وهو اليوم الـ (44) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأحد بالجرعة الأولى بلغ 13 ألفا و397 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 65 ألفا و913 شخصا.

وأضافت أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و328 ألفا و941 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).