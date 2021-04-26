تعليم مطروح: انطلاق امتحانات أبريل لمراحل النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن تم صباح اليوم الإثنين، بدء أعمال امتحانات شهر أبريل، لصفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي.

وأوضح وكيل وزارة تعليم مطروح، أن طلاب الصف السادس سيؤدون الامتحان المجمع بعد غد الثلاثاء، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول الإعدادي والرابع الابتدائي الاختبار المجمع الأربعاء المقبل، وأن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيؤدون الامتحان المجمع ورقيا على مدار الأيام الثلاثة القادمة فترة صباحية للصف الأول، والمسائية محددة للصف الثاني الثانوي.

وأكد أن امتحان أبريل لصفوف نقل الابتدائية والإعدادية، عبارة عن ورقة مجمعة بنفس نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى الالتزام بكل الضوابط الامتحانية، التي تم تنفيذها خلال امتحان الترم الأول والالتزام بالأعداد المقررة، بمعدل 14 طالبًا في اللجنة الواحدة، وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.