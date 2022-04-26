لامبارد مشيدا بصلاح: نجم بارع وكان سببا في فوز ليفربول علينا

أكد الأسطورة فرانك لامبارد مدرب نادي إيفرتون الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني كان سببًا في فوز ليفربول على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد مساء الأحد.

وفاز ليفربول بهدفي روبرتسون وأوريجي، وصنع محمد صلاح الهدف الأول في شوط المباراة الثانى.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي إيفرتون قال لامبارد: «واجهنا ليفربول كما يجب، ولم يتمكنوا من الوصول إلى مرمانا خلال الشوط الأول، وكنا الأقرب من التسجيل».

وأضاف: «هدف روبرتسون الأول الذي فتح المباراة مع ليفربول لا يمكنك تركهم أبدًا لأنهم فعالون، محمد صلاح بارع، صنع الهدف الأول.. وتمكنوا من تسجيل الثاني بعد ذلك، لأنهم بطبيعة الحال فريق يمارس الضغط في كل مكان».