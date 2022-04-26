 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 80 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 80 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 6:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 6:35 ص

قفزت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 80 ألف حالة اليوم الثلاثاء مع رفع معظم القيود المرتبطة بالفيروس في البلاد وسط تباطؤ موجة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وأضافت البلاد 80 ألفا و361 إصابة جديدة بينها 16 حالة لأشخاص قادمين من الخارج خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 17 مليونا و9 آلاف و865 حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 82 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 22 ألفا و325 وفاة.

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