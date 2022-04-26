أوكرانيا: القوات الروسية في وضع استعداد قتالي كامل بجمهورية ترانسنيستريا الانفصالية

حذر الجيش الأوكراني من أنه تم وضع القوات الروسية في حالة استعداد قتالي كامل في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة ذاتيا في مولودوفا.

وقال تقرير لهيئة الأركان العاملة للجيش الأوكراني نشر على فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء: "تم وضع وحدات القوات المسلحة الروسية في حالة استعداد قتالي كامل".

وذكر التقرير أنه إضافة إلى ذلك، تم وضع قوات الأمن التابعة للانفصاليين المولدوفيين في حالة استعداد عالية أيضا. وجاء ذلك عقب سلسلة انفجارات في المنطقة التي انفصلت عن مولدوفا في عام 1992.

واتهمت المنطقة الانفصالية كييف بتدبير الانفجارات. ورفضت كييف الاتهامات، وقالت إن الجهاز السري الروسي "إف إس بي "يريد جر ترانسينستريا إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ووفقا للتقرير الأوكراني، هناك تغيير ضئيل في الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا. ومازال الهدف الرئيسي في منطقة خاركيف يتمثل في التقدم من ازيوم في منطقة خاركيف صوب بارفينكوف.



