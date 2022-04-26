وزير الدفاع الأمريكي ينتقد تحذيرات لافروف من نشوب حرب عالمية ثالثة

انتقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التحذيرات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من نشوب حرب عالمية ثالثة واستخدام للأسلحة النووية.

وقال أوستن، في أعقاب المؤتمر الدولي عن أوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأمريكي الجوية، في مدينة رامشتاين الألمانية اليوم الثلاثاء، إن كل حديث عن استخدام محتمل للأسلحة النووية أمر "خطير للغاية وقليل الجدوى".

وأضاف:" لا أحد يريد حربا نووية ولا أحد بإمكانه أن يكسبها"، موضحا أنه دائما ما يكون هناك احتمال قائم لحدوث عدد من الأشياء لكنه رأى أن دق طبول الحرب والتكهن باستخدام أسلحة نووية من الأمور المحفوفة بالمخاطر والتي لا تعود بالنفع على أحد.

وكان لافروف تحدث في وقت سابق عن وجود خطر حقيقي لنشوب حرب عالمية ثالثة، وقال في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشرتها وزارة الخارجية على قناة تليجرام، مساء أمس الإثنين، إن "الخطر جسيم وحقيقي ولا يجب الاستهانة به".

وأوضح أن بلاده ستنظر إلى شحنات الأسلحة المرسلة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا باعتبارها أهدافا مشروعة، وأردف "بالطبع ستكون هذه الأسلحة هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية".