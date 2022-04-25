أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رفضه إلقاء التهم جزافا قبل إنجاز التحقيق في غرق مركب وعلى متنه عشرات الركاب قبالة سواحل طرابلس مساء السبت الماضي، داعيا إلى ضرورة عدم خروج القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب أن يأخذ مجراه وصولا إلى كشف ملابسات الحادث والاقتصاص من المتسببين فيه.

وشدد ميقاتي اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي، مؤكداً متابعة القضية وفق الأصول القضائية والأمنية، ومشددا على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة.

وطلب ميقاتي من الأجهزة الأمنية كافة بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة، معربا عن ثقته الكبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي سيقوم بها، داعيا إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الحوادث المتكررة التي وقعت مؤخرا.