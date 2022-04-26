الأوبرا تختتم فعالياتها الرمضانية بحفل إنشاد في ليلة القدر

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فعاليات شهر رمضان المعظم بسهرة لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات تحتفل خلالها بليلة القدر، وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 28 إبريل على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الروحانية لكبار الملحنين منها التعطيرة النبوية للشيخ سيد موسى، ماشي في نور الله لحمدي رضا، ونور عرش الله لأحمد عبدالله، وعلى مدنه أم هاشم، ومدد يا نبي لمحمد الكحلاوي، والله مالي غير محمد لطارق فؤاد، ولولا الله ما اهتدينا لأحمد عبدالله، وحسبي ربي من التراث الخليجي، ويا بارئ الكون لمرسي الحريري، ولا إله الا الله لجمال سلامة، واللهم صلى على المحبوب لسامي الحفناوي، والنبي عربي لسيد إسماعيل، وتم البدر بدري لكمال الطويل، والقلب يعشق لرياض السنباطي، وأسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوي، وأداء محمد عبد الحميد، وأشرف زيدان، وأحمد حسن، وطه حسين، وإيهاب ندا، وسماح عباس.

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972،وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.