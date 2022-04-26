ضبط 3 مسجلين خطر متهمين في قضية خطف بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بقيام نجلي عمومته باختطاف ابنه، 8 سنوات، لوجود خلافات مالية وعائلية بينهم، وتلقيه اتصال هاتفي من الهاتف الخاص بأحد المتهمين أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما، وأنهما يرغبان في الحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالاشتراك مع مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، حيث اتفقوا فيما بينهم على خطف المجني عليه، ومساومة والده للحصول على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية، وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، كما استأجر أحد المتهمين سيارة، وقاموا باستدراج المجني عليه واصطحابه داخلها وإخفائه بالمنزل المشار إليه، وعقب ذلك قاموا بالاتصال بوالده ومساومته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرير المختطف حال تواجدهم بالمنزل المشار إليه، وبحوزتهم طبنجة، وفرد محلي، وسلاح أبيض ومطواة، و3 هواتف محمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.