التعليم: عقد امتحان تكميلي لطلاب أولى وثانية ثانوي ممن تغيبوا عن امتحان نصف العام بعذر مقبول

قالت وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول يعقد لهم امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل في نهاية العام الدراسي عقب امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية: أما إذا تغيب الطالب عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيؤدي الطالب الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني، ويكون امتحانه في الجزء الذي تمت دراسته في المنهج في الفصل الدراسي الثاني فقط.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا لجميع الطلاب، وفى حالة حدوث أي عطل تقني للطالب على سيستم الامتحانات الإلكترونية، سيتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي.

وقررت الوزارة السماح لبعض الطلاب بأداء الامتحانات ورقيا بديلا عن الامتحانات الالكترونية وهم

طلاب المنازل، طلاب المدارس الذين لم يتسلموا اجهزة التابلت، طلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة إنترنت، وأكدت أن الامتحان الورقي هو نفسه الإلكتروني، وستتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.