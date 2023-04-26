 التعليم: إعلان عدد أسئلة امتحان كل مادة بالثانوية العامة بعد انتهاء مركز الامتحانات منها - بوابة الشروق
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التعليم: إعلان عدد أسئلة امتحان كل مادة بالثانوية العامة بعد انتهاء مركز الامتحانات منها

نيفين أشرف
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 10:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 10:01 م

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات، يأتي في إطار سلسلة اجتماعات مكثفة يعقدها الوزير مع كل الأطراف ذات الصلة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة لضمان دقة كل الإجراءات المتعلقة بسير منظومة الامتحانات المقررة يوم ١٢ يونيو المقبل.

وأضاف زلطة، في تصريحات صحفية اليوم، أن حجازي يحرص على مراجعة كل الإجراءات المتعلقة بامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وحول توجيهات الوزير بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) في الورقة الامتحانية للثانوية العامة، قال المتحدث الرسمي، إن حجازي سيعلن رسميا عن مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة عقب الانتهاء منها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

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