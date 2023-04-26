 الرئيس التركي يلغي مشاركته في تجمعات انتخابية اليوم لأسباب صحية - بوابة الشروق
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الرئيس التركي يلغي مشاركته في تجمعات انتخابية اليوم لأسباب صحية

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 12:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 12:36 م

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلغاء تجمعاته الانتخابية المقررة اليوم لأسباب صحية وذلك قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وكتب أردوغان على تويتر يقول "اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائي".

واختصر أردوغان مقابلة تلفزيونية كان يتم بثها على الهواء مباشرة في ساعة متأخرة من يوم أمس وقال إنه يشعر بتوعك بسبب اضطراب في المعدة، بحسب وكالة رويترز.

وتعد الحملة الانتخابية الحالية واحدة من أكبر التحديات للرئيس المنتهية ولايته، إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين مرشح تحالف المعارضة المنافس بقوة لأردوغان كمال كيليتشدار أوغلو. ويهيمن إردوغان وحزب العدالة والتنمية على السياسة التركية منذ 20 عاما.

وستجرى الانتخابات في تركيا في 14 مايو المقبل، في حين سوف يبدأ الأتراك في الخارج الإدلاء بأصواتهم في 27 أبريل الجاري.


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