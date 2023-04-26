الرئيس الروسي يضع أصول الدول غير الصديقة في بلاده تحت تصرف هيئة أملاك الدولة

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يتم بموجبه وضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.

وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من "الضرورة الملحة للرد على الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الثلاثاء/.

وورد في المرسوم أنه في حال حدوث مثل هذه الأعمال غير الودية، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطني وشركات الدول غير الصديقة في روسيا حتى إشعار آخر".

من ناحية أخرى، أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن روسيا ستصنع دفعة جديدة من غواصات "فارشافيانكا" لسلاح البحرية في جيشها.

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ - "عام 2024 ستبدأ أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية بتصنيع دفعة جديدة من غواصات فارشافيانكا لصالح الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، هذه الغواصات ستحمل أسماء بعض المدن الروسية، وأول غواصة منها ستحمل اسم مدينة ماريوبول".

وكانت أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية قد صنعت ما بين عامي 2010 و2016 ست غواصات من نوع "فارشافيانكا" لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وتعمل حاليا على عقود لتصنيع 6 غواصات أخرى من نفس النوع لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي أيضا.

وتتميز غواصات "فارشافيانكا" الروسية بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى كونها مغطاة بمواد خاصة تضلل عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".