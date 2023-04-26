الزلازل السوري: تسجيل 17 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سجل أعلاها في لواء إسكندرون بقدر 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية- أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 8 هزات في لواء إسكندرون، تراوحت شداتها بين 1.6 و4 درجات، وسجلت 6 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 2.3 و3.8.

وأضاف أنه من الهزات المسجلة 3 هزات غرب حماة بـ9 كم بمقدار 3.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 10.1، وشمال شرق طرطوس بـ43 كم بقدر 1.5 درجة، وشمال ريف دمشق بـ19 كم بقدر 2.3 درجة على مقياس ريختر.