 وزير خارجية جنوب السودان: البرهان وافق مبدئيا على إمكانية إجراء محادثات مع حميدتي - بوابة الشروق
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وزير خارجية جنوب السودان: البرهان وافق مبدئيا على إمكانية إجراء محادثات مع حميدتي

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 6:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 6:02 م

قال وزير خارجية جنوب السودان دينق دلو، إن رئيس بلاده سلفا كير، يتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» منذ أمس، لإجراء لقاء بين الجانبين وحل الأزمة الراهنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن رئيس بلاده دعا البرهان وحميدتي لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن «سلفا كير» مستعد لزيارة الخرطوم في أي وقت.

ولفت إلى موافقة «البرهان» مبدئيًا على إمكانية إجراء محادثات مع قائد قوات الدعم السريع، ذاكرا أن رئيس جنوب السودان يحاول التواصل مع «حميدتي» لعرض إمكانية اللقاء مع «البرهان».

وأشار إلى دعوة بلاده إلى تمديد الهدنة في السودان لمدة 72 ساعة إضافية، معقبًا: «الرئيس تقدم باسم الإيقاد بهذا الاقتراح، وننتظر الرد لوقف سفك الدماء الذي قد يؤثر على المنطقة برمتها، ولاسيما جنوب السودان».

وأوضح أن الاقتراح الخاص بإجراء مباحثات بين الجانبين بدأ منذ أمس، قائلًا إن «الاتصالات تتم في حالة جرب، وأحيانًا تكون صعبة».

وأكد استمرار التواصل مع الجانبين لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إرساء السلام في السودان، قائلا إنهم لم يتفقوا حتى اللحظة على المكان الذي تجرى فيه المباحثات.


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