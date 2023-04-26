كييف: الناتو يفتقر للإرادة السياسية للسماح لأوكرانيا بالانضمام إليه

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالافتقار "للإرادة السياسة" للسماح لبلاده بالانضمام للحلف سريعا.

وقال كوليبا في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء أمس الثلاثاء: "كل شيء ممكن عندما تتوافر الإرادة السياسية".

وأوضح: "طالما بقيت أوكرانيا خارج الناتو، ستكون هناك خطورة تكرار العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

ودعا كوليبا في مقال نشرته وزارة الخارجية دول الناتو "للتوقف عن خلق الأعذار وبدء عملية الضم للحلف".

وأشار إلى قمة الناتو 2008، التي عقدت في بوخارست، والتي حصلت فيها أوكرانيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية محتملة بالحلف. وفي القمة التالية التي عقدت في ليتوانيا في يوليو، توقعت كييف الحصول على التزامات تعلق بالعضوية من الحلف.

مع ذلك، حتى الآن لا يوجد إطار زمني محدد لانضمام أوكرانيا، واتخاذ مثل هذه الخطوة قبل انتهاء الحرب أمر يبدو غير مرجح بصورة كبيرة.