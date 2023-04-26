أردوغان يقطع مقابلة على الهواء بسبب إصابته بوعكة

عانى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، من وعكة صحية غير متوقعة خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة، توقفت عن البث لفترة وجيزة، قبل أن يعود ويتحدث عن إصابته بآلام في المعدة.

وقال أردوغان، البالغ من العمر 69 عاما، إنه أصيب باضطراب في المعدة خلال حملة انتخابية مكثفة لتمديد حكمه الذي استمر 20 عاما في انتخابات 14 مايو المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أردوغان لدى عودته للبث على القناة السابعة بعد عدة دقائق: "من الطبيعي أننا نواجه مثل هذه المواقف من وقت لآخر وسط جدول أعمال مزدحم على هذا النحو".

وأجاب أردوغان على سؤال آخر قبل انتهاء المقابلة.

ومن المقرر أن يظهر أردوغان في حملته الانتخابية في 3 محافظات منفصلة بوسط تركيا اليوم الأربعاء، وتم تأكيد جدول أعماله بعد الحادث.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، عبر تويتر: "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".