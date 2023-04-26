موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتي طاقة أجنبيتين

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من موردي الطاقة الأجانب (يونيبر الألمانية وفورتوم أويج الفنلندية) تحت سيطرة الدولة.

وقال المرسوم الذي نشر يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج.

وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة.

وتمتلك يونيبر حصة 73ر83% في شركة يونيبرو الروسية الفرعية، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي.

ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الروسية، مدفوعة بالعقوبات الغربية المفروضة نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا. وقامت الحكومة الألمانية في النهاية بتأميم يونيبر.

وستخضع شركة يونيبرو الفرعية الآن لإدارة الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة.

وقالت الإدارة في بيان: "المرسوم لا يتعلق بمسألة الملكية ولا يحرم أصحابها من الممتلكات".

وحتى قبل الغزو الروسي، سعت يونيبر إلى بيع حصتها في يونيبرو. ووجد مشتر، لكن السلطات الروسية لم توافق على البيع أبدا.