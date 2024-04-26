وزير بريطاني سابق يحذر من تجميد الصراع في أوكرانيا

حذر وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس من اقتراح تجميد الصراع في أوكرانيا، وذلك خلال حوار تناول رؤيته بشأن الحرب مع روسيا.

يشار إلى أن فكرة "تجميد" الحرب في أوكرانيا طرحها مؤخرا عضو بارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم.

وقال والاس في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس"في عام 2014 جمدوا الصراع وقتل لأوكرانيا 18 ألف جندي على الجبهة الأمامية خلال الفترة ما بين عام 2014 إلى بداية الغزو".

وتابع أن "روسيا سوف تعيد التسلح، تعيد التجهيز وتقوم بما قامت بعد 2014. وسوف تعود في وقت لاحق".

وأضاف أن "المشكلة في التجميد هي أنه لا يمكن ضمانه". ولكنه أشار إلى أن أوكرانيا سوف لن تقتنع أيضا، في الوقت الذي حاولت فيه بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا جميعها تقديم ضماناتهم من أجل الإبقاء على مساعدة كييف في الماضي.

وبسؤاله عن التخمينات بشأن ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن ترغب في قبول عضوية الناتو مقابل التوقف عن القتال من أجل استعادة الأرض التي احتلتها روسيا، رفض والاس الخوض في الأمر.

وقال "فرنسا وألمانيا لن توافقا على ذلك، لا أحب الخوض في تخمينات بشأن كيف يمكن أن يكون الاتفاق. على أوكرانيا أن تقرر هي، هم من خسروا آلاف الأشخاص. وهم من يقاتلون من أجلنا حتى الآن. نحن لا نقاتل".

وأضاف والاس"لا أعتقد أن روسيا سوف تقبل بذلك أيضا، أعني أن روسيا سوف تقول لا، ولكن في النهاية، علينا أن نضع روسيا في موقف تدرك فيه أن لديها ما تخسره".