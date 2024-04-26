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اندلعت مواجهات، فجر اليوم الجمعة، شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، بين فلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تأمينها اقتحام مستوطنين لمقام "قبر يوسف" بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال شهود عيان إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأِشاروا إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين وجيش الاحتلال، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال داهم عددا من أحياء نابلس الشرقية وفتش منازلا قبل انسحابه.

ويوجد "قبر يوسف"، في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاماً مقدساً منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

وفي ذات الإطار، نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات فجر الجمعة، طالت بلدات بمحافظات جنين وقلقيلية وطولكرم، وبلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل.

وفي محافظة رام الله، نفذ جيش الاحتلال اقتحامات طالت بلدات، ومخيم الجلزون.

وبين الشهود أن جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من مخيم الجلزون على الأقل بينهم سيدة تعمل في سلك التعليم.

ومنذ أول أيام "عيد الفصح"، الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا، يقتحم مئات المستوطنين مواقع أثرية في الضفة الغربية.