صحة دمياط تنظم دورة تدريبية على أساسيات ترشيد استهلاك مضادات الميكروبات

نظمت إدارة التدريب والمدارس بدمياط، تحت إشراف الدكتورة رشا فرج بالتعاون مع إدارة الصيدلة، بقيادة الدكتورة جيهان الديب، تدريبا لـ34 فردا من الفريق الطبي «أطباء بشريين، صيادلة، تمريض» على المبادئ الأساسية لبرنامج ترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، وكيفية استخدام مصادر معلومات الدواء المعتمدة في دورة تدريبية بعنوان «الاستعمال الرشيد للمضاد الحيوي لمكافحة مقاومة الميكروبات» في الفترة من الأحد 21 أبريل إلى الأربعاء 24 أبريل 2024.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، أن الدورة تضمنت التدريب على المفاهيم الأساسية في العلاج الاسترشادي، وعمل لجان المضادات الحيوية، ودور أعضاء الفريق الطبي في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لعلاج بعض أنواع العدوى باستخدام مصادر معلومات الدواء القائمة على الدليل العلمي.



وفي ختام الدورة تم عمل تقييم شامل للعملية التدريبية، وقياس أداء المدربين، ورضا المتدربين واستفادتهم من الدورة من خلال إجراء تقييم قبلي وبعدي، ونتائج التدريب لتطوير العملية التدريبية.