مهرجان كان يضيف 17 فيلما جديدا إلى اختياراته الرسمية بدورته الـ 78

«موت يا حبيبى» و«الأم والابن» ينضمان للمسابقة الرسمية.. و«التسلسل الزمنى للمياه» أول إخراج لكريستين ستيوارت بـ«نظرة ما»



عودة لاف دياز بفيلم حول المستكشف ماجلان والحملات الاستعمارية البرتغالية والإسبانية أوائل القرن الـ 16



المهرجان يحقق رقما قياسيا بوجود سبع مخرجات لأول مرة

أضاف مهرجان كان السينمائى مجموعة جديدة من الأفلام «17 فيلما» إلى اختياراته الرسمية ضمن دورته الـ ٧٨، ضمن المسابقة الرسمية ونظرة ما والعروض الخاصة ومنتصف الليل، ففى المسابقة الرسمية تم إضافة فيلمين بالمسابقة الرسمية ليصل عدد الأفلام المشاركة إلى 21 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية، وهما «موت يا حبيبى» للمخرجة لين رامزى، وهو فيلم إثارة من بطولة جينيفر لورانس وروبرت باتينسون.

وهو دراما سوداوية مقتبسة من رواية أريانا هارويتش، تدور أحداثه فى ريف موتانا الأمريكى حول شخصية «لورانس»، امرأة أنجبت طفلها للتو، تعانى من اكتئاب ما بعد الولادة، ثم تصبح غارقة فى الحب والجنون، ويبدو أن زوجها «باتينسون» غافل عن ذلك. يُمثل هذا الفيلم عودة رامزى إلى مهرجان كان السينمائى بعد تقديم فيلم الإثارة «لم تكن هنا أبدًا» عام 2017، الذى قام ببطولته خواكين فينيكس، وفاز بجائزة أفضل سيناريو. ستكون رامزى المخرجة السابعة التى سيُعرض فيلمها فى المسابقة هذا العام وهو رقم قياسى لمهرجان كان السينمائى؛ حيث تنضم إلى ماشا شيلينسكى «صوت السقوط»، وكارلا سيمون «روميريا»، وكيلى ريتشاردت «العقل المدبر»، وهافصيا هيرزى «الصغيرة الأخيرة»، وجوليا دوكورناو «ألفا».

الفيلم الآخر الذى انضم للمسابقة «الأم والابن» إخراج سعيد رستائى، هو أول فيلم للمخرج الإيرانى منذ فيلمه «إخوة ليلى» الذى ترشح لجائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى عام 2022.

وهو دراما عائلية معاصرة عن الانتقام والتسامح، من بطولة باريناز إيزاديار بدور ممرضة أرملة تعانى مع ابنها المتمرد. يبلغ التوتر ذروته خلال حفل خطوبتها من حبيبها الجديد، ولكن عندما يقع حادث مأساوى، تجد نفسها تواجه مشاعر الخيانة فى سعيها لتحقيق العدالة.

«أحبنى برقة»

وفى قسم «نظرة ما» كشف المهرجان عن انضمام أربعة أفلام هى:

«أحبنى برقة» وهو الفيلم الثانى للمخرجة الفرنسية آنا كازيناف كامبيه، والتى تلعب فيه فيكى كريبس دور محامية تكافح من أجل الحفاظ على علاقتها الأمومية بابنها وسط معركة مريرة على الحضانة.

والفيلم الكوميدى «شاعر» إخراج سيمون ميسا سوتو، وفى الفيلم لم يُحقق هوس أوسكار ريستريبو بالشعر أى نجاح، مع تقدمه فى السن وتقلب مزاجه، استسلم لصورة الشاعر المظلمة فى الظل.

ويجىء لقائه بيورلادى، وهى مراهقة متواضعة، ومساعدتها على تنمية موهبتها، ليُضفى بعض البهجة على أيامه، لكن جرّها إلى عالم الشعراء قد لا يكون هو الحل.

وفيلم «الضحك والسكين» إخراج بيدرو بينهو، وفيه يسافر سيرجيو إلى إحدى مدن غرب إفريقيا للعمل كمهندس بيئى لبناء طريق بين الصحراء والغابة. يتواصل مع اثنين من سكان المدينة، ديارا وجوى، فى علاقة حميمة بينهما ولكن غير متوازنة. وسرعان ما علم أن مهندسًا إيطاليًا، تم تعيينه فى نفس المهمة التى كلف بها قبل بضعة أشهر، قد اختفى بشكل غامض.

وفيلم «التسلسل الزمنى للمياه» أول إخراج لكريستين ستيوارت، وهو مقتبس من مذكرات ليديا يوكنافيتش الأكثر مبيعًا والتى تحمل نفس الاسم وصدرت عام 2011.

يقدم الفيلم قصة تحويل الصدمة إلى فن، من بطولة إيموجين بوتس بدور بطلة الرواية ليديا فى رحلة من ذكريات طفولتها المبكرة فى شمال غرب المحيط الهادئ، عبر الإخفاقات والأخطاء المتفجرة، والأطفال الذين كادوا أن يكونوا، والعلاقات السامة، وأبطال الفن، والانتصارات والخسائر.

وفى مسابقة «كان برومير» انضم فيلم «ريناى سيبان» إخراج كوجى فوكادا، وفيلم «الحب الذى يبقى» إخراج هلينور بالماسون، وفيلم «ماجلان» للمخرج الفلبينى الشهير لاف دياز، بطولة جايل جارسيا بيرنال فى دور المستكشف البرتغالى فرديناند ماجلان، ويتتبع الحملات الاستعمارية البرتغالية والإسبانية فى الفلبين فى أوائل القرن السادس عشر.

الفيلم هو ثالث أفلام المخرج الفلبينى فى المهرجان العريق؛ حيث عُرض فيلم «التوقف» للمخرج لاف فى قسم «أسبوعى المخرجين» عام ٢٠١٩، بينما عُرض فيلم «الشمال، نهاية التاريخ» فى قسم «نظرة ما» عام ٢٠١٣.

أُنشئت مسابقة كان بريميير لإتاحة مكان فى الاختيار الرسمى للأفلام التى كان من المقرر أن تُعرض فى المسابقة، ولكن لم يتسن إدراجها بسبب محدودية عدد المقاعد.

«المُعجَبون»

وفى قسم «عروض خاصة» انضمت أفلام «أميلى وميتافيزيقا الأنابيب» إخراج مايليس فالادى وليان تشو هان، و«ماما» إخراج أور سيناء، وفيلم الرسوم المتحركة «أركو»، الذى تُشارك فيه ناتالى بورتمان بصوتها، بالإضافة إلى كونها منتجة، ومن إخراج أوجو بينفينو، ويدور حول فتى يستخدم أقواس قزح للسفر عبر الزمن، لكنه يجد نفسه عالقًا فى حقبة زمنية خاطئة.

تشمل الإضافات الجديدة إلى برنامج العروض الخاصة الفيلم الروائى الطويل الأول للممثلة جوزفين جابى «المُعجَبون» من بطولة ميلانى لوران. تدور أحداث الفيلم فى صيف على الريفييرا الفرنسية، حول عائلة روسية وتوازنها الهش الذى يتشكل بسبب التشخيص غير المؤكد لابنتهم الصغرى، بيرتيل، البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، والتى تعانى من إعاقة شديدة. وفيلم «من يتألق فى المعركة؟» إخراج جوزفين جابى.

«ملك الشمس»

وفى قسم «عروض منتصف الليل» هناك أفلام جديدة هى «ملك الشمس» إخراج فينسينت مايل كاردونا، و«العسل لا» إخراج إيثان كوين.

وقد أضاف «أسبوعى المخرجين»، الاختيار المستقل الذى يقام بالتزامن مع مهرجان كان السينمائى، فيلم «نعم» للمخرج الإسرائيلى ناداف لابيد إلى تشكيلة عام 2025.

حول عازف جاز يكافح لكسب قوت يومه، وزوجته ياسمين، الراقصة، يبيعان فنهما وروحيهما وجسديهما للنخبة، ويجلبان السعادة والسلوان لأمة ينزف دمها. وسرعان ما يُكلَّف بمهمة بالغة الأهمية: تأليف نشيد وطنى جديد.