قيادي لدى حماس: نناقش مع مصر اليوم مستجدات المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الحركة تناقش مع الجانب المصري اليوم، مستجدات المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الغد»، صباح السبت، أن الحركة تناقش في القاهرة التوصل إلى هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات في غزة.

وذكر أن «معظم ما يتم تناقله بشأن مقترح وقف إطلاق النار ليس صحيحًا»، وذلك وفقًا لما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة «حماس» محمود مرداوي، أن المفاوضات في الدوحة والقاهرة لم تتوقف، مشددا على إصرار الحركة على ضمانات إنهاء الحرب على قطاع غزة، ورفض أي صفقات جزئية.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي: «المفاوضات مستمرة في الدوحة والقاهرة، وسنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب، وتضمن انسحاب الاحتلال بشكل كامل، وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار للقطاع».

وأضاف: «نصر على وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان، ولن نقبل بأي اتفاقيات جزئية».

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بشن عملية عسكرية واسعة في غزة إذا لم يتحقق تقدم في إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

مارينا