الجيش السوداني: مقتل 4 مدنيين في قصف الدعم السريع لمدينة الفاشر

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- إصابة 12 آخرين بقصف مدفعي للقوات على عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان

أعلن الجيش السوداني، السبت، مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقالت "الفرقة السادسة مشاة" التابعة للجيش في الفاشر: "قامت مليشيا الدعم السريع، بقصف المدينة بشكل متقطع، أمس الجمعة، وأدى القصف إلى استشهاد 4 مدنيين".

وأوضحت في بيان أن القصف أدى أيضا إلى "إصابة 12 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

ولم تعلق "الدعم السريع" فورا على ذلك، لكنها تواصل منذ أيام قصفها المدفعي على الفاشر، الأمر الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، بحسب السلطات السودانية.