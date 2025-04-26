أكد أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، أن الأهلي طلب التعاقد معه لكن رغبته كانت الاستمرار مع الزمالك.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "كانت هناك مفاوضات للتعاقد معي من الأهلي ولكن رغبتي كانت البقاء في الزمالك".

وأضاف: "ليس الأهلي فقط من أراد التعاقد معي، تلقيت عروضًا من أندية أخرى مثل زد وبعض الأندية في الدوري السعودي".

وأوضح: "أرى أنني لن أغادر الزمالك فهو وجهتي المفضلة، وتلقيت العديد من العروض من أندية أوروبية وكنت أرغب في الرحيل لكن النادي رفض رحيلي".

وتابع: "أتمنى أن ينجح الزمالك في التعاقد مع محمد عبد المنعم، ولدي شعور قوي بأن الزمالك سيتعاقد مع مهاجم جديد وربما يكون محمد شريف هو المرشح".

وأكمل: "شيكابالا له مكانة خاصة في قلوب لاعبي الزمالك خاصة الشباب وأؤكد على حبه الكبير لي ولدعمه المستمر لي في أي موقف، وأحد اللاعبين حاول إثارة خلاف بيني وبين شيكابالا لكنني نجحت في توضيح الأمور له وتم تسوية الموقف".

وأنهى: "شيكابالا له تأثير كبير داخل الفريق فهو لا يتأثر بتقدمه في العمر وأرى أنه لا يزال قادرًا على تقديم الأفضل لمدة عامين على الأقل".