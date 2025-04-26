حماس: وتيرة متزايدة لعمليات القسام النوعية ضد قوات الاحتلال

قال مسئول العلاقات الإعلامية في حركة حماس محمود طه، إن العمليات النوعية التي تنفذها كتائب القسام ضد قوات الاحتلال في غزة تشهد وتيرة متزايدة هذا الأسبوع.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن العمليات تشمل قنصًا وتدميرًا لآليات الاحتلال بجانب نصب كمائن وقواته.

وأوضح أن هذه العمليات تأتي في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة على قطاع غزة، ما يؤكد أن المقاومة لا تزال قوية وصامدة وراسخة.

وشدد على أن الاحتلال لم يستطع القضاء على المقاومة رغم ما يدعيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد، مؤكدا أن المقاومة متواصلة وقوية وتعمل بكل قوتها لصد العدوان وإنهاء حرب الإبادة.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، قد أعلن في وقت سابق، بأن مقاتليهم لا يزالون يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات الاحتلال لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها.

وأضاف: «بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها».

ولفت إلى أن مقاتليهم في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة.