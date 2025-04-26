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أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بأن حصيلة إصابات انفجار ميناء بندر عباس جنوب البلاد تخطت 400.

وأشار رئيس إدارة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إلى «ارتفاع عدد المصابين إلى 406 إثر انفجار ميناء رجائي».

من جهته، قال محافظ هرمزكان: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للإعلان عن السبب الدقيق لانفجار الميناء». فيما ذكرت وكالة أنباء «فارس» أن انفجارا وقع على الأرجح في موقع الكبريت بالمدينة الإيرانية.

وكانت مقاطع فيديو منشورة قد أظهرت انفجارًا هائلاً في ميناء رجائي ببندر عباس، مما أدى إلى تدمير المباني المحيطة به.

وفي الأثناء ذكر بيان الجمارك الإيرانية، أنه «من المرجح أن يكون الانفجار ناتجًا عن مستودع للمواد الخطرة والمواد الكيميائية يقع في منطقة الميناء».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن معظم المباني المكتبية في المنطقة تعرضت لأضرار بالغة إثر الانفجار الضخم.