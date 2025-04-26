نيوم السعودي يجهز عرضا فلكيا للتعاقد مع جوزيه مورينيو

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اعتزام نادي نيوم السعودي تقديم عرض قوي، للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة بعد التأهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية "دوري يلو".

وبعد صعوده المثير لدوري المحترفين السعودي، يتأهب فريق نادي نيوم لصيف ساخن يطمح من خلاله لإبرام صفقات نوعية كبرى، على غرار صفقات نادي القادسية الذي وضع بصمته بين الكبار بعد غياب طويل.

ويقود مورينيو تدريب فنربخشة في التوقيت الحالي ويتأخر بفارق 5 نقاط عن جالطة سراي، متصدر ترتيب الدوري التركي.

وودع فنربخشة كأس تركيا، كما خرج من دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي على يد رينغرز بركلات الترجيح.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Sporx" التركية، فإن مستقبل مورينيو في نادي فنربخشة قد يشهد تطورًا لافتًا، وقد يكون المدرب في طريقه للحصول على عرض ضخم من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت أن نادي نيوم، وناديًا آخر، لم يُكشف عن اسمه، يتنافسان على التعاقد مع المدرب البرتغالي، الذي يقال إنه من الممكن أن يغادر الفريق التركي قريبًا.

ومن المرجح أن يغادر مورينيو فنربخشة، خاصة بعد أن ابتعد الفريق عن سباق المنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز، وتعرض المدرب البرتغالي لانتقادات شديدة بالفترة الأخيرة.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن الناديين السعوديين يستعدان لتقديم عرض فلكي لمورينيو في نهاية العام من أجل قيادة أحدهما بالموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن جوزيه مورينيو يريد مغادرة فنربخشة، والعمل في دوري روشن حال تلقيه عرضًا جيدًا.