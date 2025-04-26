استطلاع: أغلبية إسرائيلية ساحقة تؤيّد وقف الحرب بغزة

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، مساء الجمعة، أن أغلبية إسرائيلية ساحقة، تؤيّد وقف الحرب في غزة، مقابل إعادة الإسرائيلين المحتجزين في القطاع، فيما أكّدت غالبية الجمهور الإسرائيليّ أنها ترى أن الحرب مستمرة لأسباب ودوافع سياسيّة.

جاء ذلك في استطلاع نشرت نتائجه القناة 12 الإسرائيلية، وأيّد 68% من المشاركين فيه إنهاء الحرب على غزة، مقابل التوصّل لاتفاق تبادل أسرى.

وعارض 22% اتفاقا يتضمّن إنهاء الحرب، بينما أجاب 10% من المشاركين في الاستطلاع بـ"لا أعلم"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن 54% من الإسرائيليين، يعتقدون أن الحرب التي تشنّها تل أبيب على غزة، لا تزال مستمرّة لـ"أسباب سياسيّة".

وقال 40% من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن الحرب لا تزال مستمرّة لـ"أسباب أمنية"، فيما قال 6% "لا أعلم".

وأظهر الاستطلاع، أنّ أغلبية الإسرائيليين "يثقون" برئيس جهاز الأمن العام ("الشاباك")، رونين بار، أكثر من ثقتهم برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك فيما وصلت الخلافات بينهما إلى ذروتها، مؤخرا، ووجَّها اتهامات علنيّة لبعضهما، بشأن الحرب على غزة، وطريقة إدارتها من قِبل تل أبيب.

بحسب الاستطلاع، فإن نحو 60% من الجمهور الإسرائيليّ، يشعر بالخشية على مستقبل الديمقراطية في إسرائيل.

وفي المواجهة العلنيّة بين نتنياهو ورئيس الشاباك، قال نحو 45% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم "يصدّقون" رئيس الشاباك، فيما ذكر 34% أنهم "يصدّقون" نتنياهو، فيما أجاب 21% من المشاركين بـ"لا أعلم".