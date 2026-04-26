نتنياهو: صُدمت بمحاولة اغتيال ترامب ومرتاح لأنه بخير وبصحة جيدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه صدم من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «مرتاح لأن ترامب وزوجته ميلانيا بخير وبصحة جيدة. نتمنى الشفاء العاجل والكامل لضابط الشرطة المصاب، ونُشيد بجهاز الخدمة السرية الأمريكية لسرعة استجابته وحسمه».

وكشفت مصادر رسمية وتقارير إعلامية تفاصيل واقعة إطلاق النار، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت.



ودفع الحادث أفراد جهاز الخدمة السرية إلى إجلاء ترامب وأعضاء بارزين من إدارته إلى خارج القاعة، في فندق هيلتون واشنطن.

وأعلن مسئول في مكتب التحقيقات الفيدرالي «(إف بي آي»، أن شخصا مسلحا ببندقية حاول اختراق الأمن في حفل العشاء.

وقال المسئول إن المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد الخدمة السرية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

كما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية عن مصادر مطلعة، قولها إن شخصا حاول اجتياز نقطة التفتيش الأمني حاملا سلاحا، لكن جهاز الخدمة السرية اعتقله قبل دخوله قاعة الحفل.

وتم نقل المشتبه به إلى خارج الموقع.

وفي داخل القاعة، نقل الحضور من الطاولة الرئيسية، بمن فيهم ترامب، إلى أسفل القاعة، بينما كان رجال الأمن يعملون على تحديد ما إذا كانت هناك أي تهديدات إضافية.

وأشار المسئولون لاحقا إلى عدم وجود أي تهديدات مستمرة، وأن المبنى لم يتم إخلاؤه.