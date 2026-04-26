رئيس جامعة مصر المعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة قريبا

أكد الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الإعلام شريك أساسي للجامعة، إذ إنه جسر التواصل الذي يبرز رسالتها التعليمية وأهدافها نحو الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، من خلال إعداد جيل جديد من المتخصصين في جميع وظائف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة التخصصات والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والألعاب الإلكترونية والرقمنة، فهي التخصصات التي تصنع الفارق في عالم اليوم وتميز دولة عن أخرى، بخلاف تطبيقاتها المتشعبة في مختلف مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلي الصحف والمواقع الإخبارية، خلال الزيارة التي نظمتها لهم الجامعة، وشملت كليات الجامعة بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شارك في أعمالها الدكتور ياسر كاظم، الأمين العام للجامعة، والدكتور أشرف مهران، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور محمد صالح، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى انتظار القرار الوزاري بالموافقة على تعديل لائحة كلية الهندسة قريبًا.

وكشف عن عدد من الأخبار السارة بشأن ما نشرته مؤسسة "ماكجرو هيل" على موقعها الإلكتروني من إشادة بنتائج المشاركة الأولى لجامعة مصر للمعلوماتية في المسابقة التي تنظمها المؤسسة، وتسمح للطلاب بأن يعيشوا محاكاة لإدارة شركة عالمية، إذ كانت لقراراتهم نتائج حقيقية.