تحليق 800 سائح في 40 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

شهدت سماء البر الغربي في الأقصر، اليوم الأحد، تحليق نحو 800 سائح من جنسيات مختلفة على متن 40 رحلة بالون طائر، انطلقت تباعًا من مطار البالون الطائر غرب المدينة، وسط أجواء مستقرة ساهمت في انتظام الرحلات.

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إن رحلات اليوم شهدت إقبالًا ملحوظًا من السائحين، خاصة القادمين من مدينة الغردقة، إذ يحرص عدد كبير منهم على إدراج تجربة التحليق بالبالون ضمن برامج زيارتهم اليومية إلى المحافظة، باعتبارها من أبرز الأنشطة السياحية التي تجذب الزائرين.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن رحلات البالون تتيح للسائحين مشاهدة المعالم الأثرية والتاريخية من أعلى، ومن بينها المعابد والمقابر الملكية المنتشرة في البر الغربي، إلى جانب الاستمتاع برؤية نهر النيل والمساحات الزراعية المحيطة به في مشهد بانورامي يعكس طبيعة المحافظة الأثرية.

وأشار إلى أن نشاط البالون الطائر يعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي في الأقصر؛ لما يوفره من تجربة مختلفة للزائرين.

وكشف عن استمرار تنظيم الرحلات بشكل يومي وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، مع الالتزام بكافة اشتراطات السلامة؛ لضمان أمن وسلامة السائحين.