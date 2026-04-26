لقاء مع سعيد خطيبي وتوقيع «أغالب مجرى النهر» في معرض تونس للكتاب

تنظم دار هاشيت أنطوان لقاءً مفتوحًا مع الكاتب الجزائري سعيد خطيبي، يتبعه حفل توقيع روايته «أغالب مجرى النهر»، الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب.

يقام اللقاء بجناح الشبكة العربية للأبحاث والنشر، القاعة رقم 2 جناح 2707، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأحد 26 أبريل 2026، بحضور جمهور المعرض ومحبي الأدب العربي.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

تتعاقد طبيبة عيون مشهورة، مع زوجها الطبيب المسؤول عن مشرحة في مستشفى، على سرقة قرنيات الموتى لبيعها في عيادتها. لكن جريمة قتل زوجها تفتح الباب لاستجوابها، وتُكشف أسرار العلاقة بينهما. في الطّرف الآخر من المدينة، مناضلون قدامى يرجون رفع تهمة العمالة، التي لُفّقت لهم. حدثان مختلفان تتكشّف العلاقة بينهما مع تقدّم هذه الرّواية التي تؤرخ لتاريخ الجزائر، من الحرب العالميّة الثانية حتّى مطلع التسعينيّات، مروراً بحرب التحرير وما تلاها.