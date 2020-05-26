فرنسا توقف استخدام عقار «كلوروكين» في التجارب السريرية على مرضى كورونا

أعلنت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، وقف استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" في التجارب السريرية على مرضى فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وذلك بعدما حذّر، في وقت سابق من اليوم، المجلس الوطني الفرنسي للصحة العامة من استخدامه.

وقررت الوكالة الفرنسية - وفق ما نشرته النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني - حظر إخضاع مرضى فيروس كورونا الجدد للتجارب السريرية، الجارية حاليا في البلاد، لعقار هيدروكسي كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا.

ويأتي القرار الأخير بعدما نشرت الدورية العلمية المعروفة "ذا لانسيت" دراسة قائمة على المراقبة شككت في جدوى عقاري الملاريا: "هيدروكسي كلوروكين" و"كلوروكين" لمرضى فيروس كورونا، وأكدت أيضا على مساهمتهما في زيادة مخاطر حدوث مشاكل بالقلب ومن ثم الوفاة.

وطلب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس الأول، من المجلس الوطني للصحة العامة، النظر فيما إذا كان ينبغي عليه مراجعة تصريح فرنسا بالاستخدام الطارئ لـعقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى "كوفيد-19" بالمستشفيات، ليرد المجلس اليوم بالتحذير من استخدامه.

وتدعم الخطوة الفرنسي الأخيرة إعلان منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها ستوقف مؤقتا الجزء المتعلق باستخدام "هيدروكسي كلوروكين" في تجاربها مع إجراء مراجعة ما إذا كان آمنا.