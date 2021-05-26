رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤولين أمميين إعادة إعمار غزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، آخر التطورات والجهود المبذولة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الدعم المالي اللازم.

‎وأوضح أشتية، خلال لقائه بالمسؤولين الأمميين في مكتبه برام الله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية هي منع إمكانية تكرار العدوان الإسرائيلي، وملء الفراغ السياسي من خلال عملية سياسية ضمن إطار دولي متعدد، تنهي الاحتلال وتضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود عام 1967 مع القدس عاصمة لها.

كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع المسؤولين الأميين تسريع وصول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وبدء عملية الإعمار وفق آليات جديدة تضمن إتمامها في إطار زمني مقبول، وكذلك إطلاق برنامج للتعافي الاقتصادي والتنمية لمختلف القطاعات في القطاع.