إعصار ياس القوي يضرب الساحل الشرقي للهند

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ضربت عاصفة قوية الساحل الشرقي الهندي اليوم الأربعاء، مما أدى لتسوية منازل بالأرض واقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء وتحطيم الحواجز وغرق مساحات شاسعة من الأراضي.

وبدأ إعصار "ياس" الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية الهندية على أنه "عاصفة إعصارية شديدة للغاية" في الوصول إلى اليابسة على ساحل "ولاية أوديسا الشرقية"، حوالي الساعة التاسعة صباحا(0330 بتوقيت جرينتش)، مصحوبا برياح بلغت سرعتها ما بين 130 و140 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وتسببت العاصفة أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر وهطول أمطار غزيرة.

ووفقا لمسؤولي إدارة الكوارث، جرى نقل أكثر من 5ر1 مليون شخص، في ولاية البنغال الغربيةو500 ألف شخص في أوديسا، لأماكن إيواء من المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وعرقلت العاصفة جهود مكافحة جائحة كورونا في الهند، ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس.

ويأتي إعصار ياس بعد هبوب إعصار قوي على الساحل الغربي للهند في 18 مايو الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.