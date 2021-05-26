إصابة عامل بطلقات خرطوش على يد جاره في الدقهلية

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أصيب عامل برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم، على يد جاره، بسبب خلافات بينهما في نبروة بمحافظة الدقهلية.

تلقى رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا

لمركز شرطة نبروة من مستشفى نبروة المركزي بوصول (إبراهيم فاروق - 43 سنة)، مصابا برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

وبانتقال الضباط وسؤاله، اتهم (عبده م - 35 سنة) بالتعدى عليه بسلاح ناری "بندقية خرطوش" وإحداث إصابته، على إثر وجود خلافات بينهما بسبب الجيرة وسابقة تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب دون إصابات.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب

وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش ماركة "شوت جن - مطموسة الأرقام وطلقتي خرطوش".