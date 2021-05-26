 وكيل التعليم بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية - بوابة الشروق
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وكيل التعليم بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالأقصر
وكيل التعليم بالأقصر
محمد راشد
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:14 ص

عقد محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعا مع رؤساء ومراقبين لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية تناول فيه الاستعداد للامتحانات والمقرر عقدها بلجان سير مؤمنة على مستوى المحافظة بدءًا من 1/6/2021.

وأشار السيد إلى أنه تقرر تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية بكل لجنة ليصبح 14 طالبا، بجانب الالتزام بالحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان ومسئولية رؤساء اللجان على تطبيقها، بجانب عقد رئيس كل لجنة اجتماع مع الملاحظين للتأكيد على التعليمات والالتزام بالنشرات والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتطبيق تعليمات لجان النظام والمراقبة.

وأكد السيد أن عملية نقل الأسئلة لمقار اللجان ستكون مؤمنة تأمينًا كاملًا، لافتًا إلى أنه تم وضع ألية للتعرف على أي لجنة يتم تسريب ورقة أسئلة منها كما أن رؤساء اللجان تم التشديد عليهم بضرورة الالتزام بالتوقيتات الخاصة بفتح مظروف الأسئلة ولا يتم فتحه قبل المواعيد المقررة.

 

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