المركبة ستارلاينر التابعة لبوينج تغادر المحطة الفضائية الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادرت المركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة بوينج الأمريكية العملاقة للصناعات الجو فضائية المحطة الفضائية الدولية بعد أربعة أيام من التحامها بها.

وانفصلت المركبة غير المأهولة، والتي كانت تحمل على متنها شحنة لناسا وإمدادات للطاقم يبلغ وزنها نحو 225 كجم وشحنة لبوينج يبلغ وزنها أكثر من 130 كجم، عن محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء كما هو مخطط، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ومن المتوقع أن تهبط ستارلاينر في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وكانت الرحلة الناجحة اختبارا مهما لبرنامج ستارلاينر الذي عانى من المشاكل. وأدت سلسلة من المشاكل تلك إلى تأخير المشروع لمدة عامين عن الجدول الزمني المحدد.

وتخطط بوينج لاستخدام "ستارلاينر" لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل، لتوفر بديلا لمركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

يشار إلى أن ستارلاينر تعتبر مركبة فضائية من الجيل التالي التي يمكن إعادة استخدامها جزئيا وتتكون من كبسولة طاقم قابلة لإعادة الإستخدام ووحدة خدمة يتم إطلاقها بواسطة الصاروخ. وبمجرد الموافقة عليها، ستنقل المركبة طاقما يصل إلى أربعة أفراد إلى المحطة.

وكان من المقرر إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في يوليو 2021.

وتم تأجيل المهمة عدة مرات،أولا بسبب مشاكل متعلقة بما بعد وصول وحدة الأبحاث الروسية "ناوكا"، ثم بسبب مشاكل في صمامات نظام الدفع في ستارلاينر.

وقامت شركة بوينج الأمريكية بتطوير وبناء ستارلاينر لصالح وكالة ناسا.