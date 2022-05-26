شركة صرف الإسكندرية تنفذ 3 محطات معالجة و7228 وصلة منزلية في برج العرب

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، جولة تفقدية لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات والموقف التنفيذي لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأكد نافع أن عدد القرى الجاري بها تنفيذ مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة برج العرب 4 قرى، ويبلغ عدد الوصلات المنزلية بها 7228 وصلة، ويتم تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لخدمة المدينة بإجمالي 3 محطات معالجة و16 محطة رفع وما يقرب من 240 كم من شبكات الانحدار و25.4 كم من خطوط الطرد.

وقال إن مبادرة "حياة كريمة"، التي وصفها بـ«مشروع القرن» ستحدث تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في حياة المواطنين الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية في التنفيذ، وأهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون مع جميع الجهات التنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وطالب المواطنين بالتعاقد على توصيل الصرف الصحي، وأنه سيتم تقسيط قيمة الوصلة للتسهيل على المواطنين.