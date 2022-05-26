لم أكن طوال تاريخي في قطيعة مع أحد إلا العدو الإسرائيلي

قال السياسي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن الاختيار الصحيح في كل حوار هو التحاور لا القطيعة، منوهًا بأنه يؤمن بأن الحوار هو طريق التقدم لأي شعب كي يتغلب على ما يواجهه من أزمات.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه ضياء رشوان عبر فضائية «etc»، مساء اليوم الخميس، أنه لم يكن في تاريخه في موقف قطيعة مع أحد إلا مع العدو الإسرائيلي، متابعًا: «فيما عدا ذلك الحوار هو الأصل، وهذا موقف أي عاقل».



وذكر أنه في تاريخ البشرية يختلف الناس وتتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، لا لتكون في قطيعة أو تدخل من الخلاف إلى العداء، مضيفًا: «تحتاج بلدنا إلى أن تخرج خروجا آمنا من ظرف صعب تمر به، وها لن يكون إلا بحوار جاد، لها كان من الصحيح المشاركة بجدية في هذا الحوار وأن نجعله بابا للنظر إلى الأمام، وأعتقد هذا هو الواجب على الجميع وأنا أحاول أن ألعب دوري في أداء هذا الواجب قدر طاقتي».